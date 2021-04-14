Antalya'nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi'nden başlayan 184.4 kilometrelik etaba 169 sporcu katıldı.

Turun ikinci etabı Konya-Konya'yı ve üçüncü etabı Beyşehir-Alanya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 4 saat 9 dakika 38 saniyelik derecesiyle kazandı.

Dördüncü etapta ikinci ve üçüncü sıra değişmedi.Beyşehir-Alanya etabında olduğu gibi Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski ise üçüncü sırayı elde etti.

Öte yandan Belçika'nın Alpecin-Fenix takımında mücadele eden İtalyan Sacha Modolo yarışı tamamlayamadı.

TURKUAZ MAYO YİNE CAVENDISH'TE

Genel klasmanda 14 saat 12 dakika 42 saniyeyle Mark Cavendish liderliğini sürdürdü.

Üst üste 3. etabını kazanan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabında turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından ise Belçikalı Jasper Philipsen 12 saniye geriden ikinci, ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ise 20 saniye geriden üçüncü sırada yer alıyor.

FİNİŞTE KAZA YAŞANDI

Yarışın son metrelerinde birçok bisikletçinin karıştığı bir kaza yaşandı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Alman Alexander Krieger ile ABD'nin Wildlife Generation takımından ABD'li Noah Granigan son 150 metrede kaza yaptı.

Sporcular için ambulans alana girdi. Tedavilerinin yapılmaları için kaza yapan sporcular Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KRİTİK ETAP YARIN YAPILACAK

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Kemer-Elmalı (Göğübeli) arasında yapılacak.

Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak 160.3 kilometrelik bu etapta bisikletçiler, tırmanış gerçekleştirecek.

"ARKA ARKAYA 3 ETAP KAZANMAK MUHTEŞEM"

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı Salcano Alanya-Kemer'i kazanan Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, "Kazanmak çok güzel, arka arkaya 3 etap kazanmak ise muhteşem." dedi.

Turda Konya-Konya ve Beyşehir-Alanya'nın ardından Alanya-Kemer etabını da ilk sırada bitiren Cavendish, bu etabu da birinci geldiği için mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Kazanmak çok güzel, arka arkaya 3 etap kazanmak ise muhteşem. Jasper Philipsen en büyük rakibim. Buradaki sprintlerde en büyük rakibim. Bir hafta önce sprinterlerin dünya şampiyonası olan Scheldeprijs yarışını kazandı. Özellikle güçlü bir Pheniks takımı ile beni burada zorlayacak kişinin o olduğunu biliyordum. Gerçekten de öyle oldu, güzel atak yaptı. Onun tekerleğine girmeye çalıştım, fakat İtalyan BB Hotels takımından Luca Mazzato oradaydı. O da iyi yer tuttu kendine. Fakat o gerçekten kuvvetli değil, kaybedeceğini biliyordum. Önde kaldı ama tamamlayamayacağını biliyordum."

Sabırlı davrandığını dile getiren Büyük Britanyalı sporcu, "Elimden geldiğince Philipsen'e yakın olmaya çalıştım. Kafa rüzgarına karşı çok uzun bir sprint oldu." diyerek düşüncelerini kaydetti.