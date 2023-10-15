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Bu yıl TUR'da 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, Tour de France'ın ardından TUR 2023'te de sprint liderine verilen yeşil mayoyu elde etti.

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Türkiye'de 2021 ve 2022'nin ardından bu yıl da yeşil mayoyu sırtına geçiren Philipsen, üst üste 3 yıl bu başarıyı elde etti.