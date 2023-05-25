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6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen kazada yaralanan Mert Yıldırım (21), 5 gün sonra hayatını kaybetti, organları ise 6 kişiye umut oldu

6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu
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İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen 5 gün önce meydana gelen kazada, M.T. (21) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucunda araçta sıkışan sürücü M.T. (21) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert Yıldırım (21) itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mert Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Yıldırım, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün hasta yakınlarıyla görüşmesinin ardından hasta yakınları vefat eden hastanın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Kararın alınmasının ardından nakil işlemi için ekipler harekete geçti. Sabah saatlerinde yapılan ameliyatın ardından, ilk olarak kalp nakil edilmek üzere yola çıktı. Nakil işlemi için yola çıkan kalp, Tokat'tan askeri helikopter ile İstanbul da bulunan Kartal Koşuyolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma Hastanesi'ne yola çıkan kalp bir hasta için umut oldu. 2 kornea, 2 böbrek, karaciğer ve kalbini bağışlayan Mert Yıldırım, 6 cana umut oldu.

"ORGANLARIMI FEDA EDERİM DEMİŞTİ"

Mert Yıldırım'ın babası, 6 cana umut olduklarını belirterek, "Mert benim oğlum, ismi gibi kendisi de mert bir insandı. 6 ay öncesinde bana bir şey olursa ihtiyaç sahipleri için organlarımı feda ederim demişti. İnşallah 6 cana umut olacak benim oğlum. Geçti gençliğini diğerlerine Allah bağışlasın. İnşallah başka canlara umut olacak. Onlardan da tek beklediğim Mert'e dua etmeleridir. Evladımızı şehitlik mertebesinde uğurlayacağız" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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