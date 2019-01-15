- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Fatih'te bir ay önce merhum eski başbakan Necmettin Erbakan'ın ağabeyi Kemalettin Erbakan telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldı. Polis tarafından Suriye uyruklu şüpheli H.A. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin çetenin kuryesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırma derinleştirildi.
ÇETE LİDERİ SABIKALI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu önemli bir telefon dolandırıcılık çetesine ulaşıldı. Çetenin elebaşı aynı suçtan sabıkalı İbrahim E. idi. Çete lideri telefonla kandırdığı vatandaşlardan parayı almak için bu kez Suriye uyruklu kişileri kurye olarak kullanıyordu.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELDE EDİLDİ
Polis çete üyelerinin tuzaklarına düşürdüğü mağdurlardan para alma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Zanlıların, son 6 ayda İstanbul, Ankara,Konya ve Muğla'da toplam 31 kişiyi "Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor. Operasyon yapacağız" diye korkutup toplam 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen delillerin ardından İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa'ya eş zamanlı operasyon yapıldı. Çete liderinin aralarında bulunan 2'si kadın 17 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 5'inin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Şüphelilerin vurgun yaptıkları paralarla satın aldıkları iddia edilen 6 lüks araba ve bir daireye el konuldu. Soruşturmanın ardından 17 kişi adliyeye gönderildi.
‘BİZİ KANDIRDILAR'
Eşi Niyazi Yavaş ile birlikte çetenin mağduru olan Ayşe Yavaş ''Bizi aradılar. 'Ben savcıyım' dediler. Sürekli beni telefonla tuttular. 'Bankaya gideceksin, bankadaki paraya çekeceksin' dediler. Evimizin tapusunu istediler. 'FETÖ'ye operasyon yapacağız, o yüzden paraya ihtiyacımız var' deyip kandırdılar bizi. Bankadan çektiğimiz 93 bin lira, evde olan 5 altın ve bin 700 Euro paramızı aldılar'' dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.