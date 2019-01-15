Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Fatih'te bir ay önce merhum eski başbakan Necmettin Erbakan'ın ağabeyi Kemalettin Erbakan telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldı. Polis tarafından Suriye uyruklu şüpheli H.A. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin çetenin kuryesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırma derinleştirildi.

ÇETE LİDERİ SABIKALI



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu önemli bir telefon dolandırıcılık çetesine ulaşıldı. Çetenin elebaşı aynı suçtan sabıkalı İbrahim E. idi. Çete lideri telefonla kandırdığı vatandaşlardan parayı almak için bu kez Suriye uyruklu kişileri kurye olarak kullanıyordu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELDE EDİLDİ



Polis çete üyelerinin tuzaklarına düşürdüğü mağdurlardan para alma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Zanlıların, son 6 ayda İstanbul, Ankara,Konya ve Muğla'da toplam 31 kişiyi "Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor. Operasyon yapacağız" diye korkutup toplam 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Elde edilen delillerin ardından İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa'ya eş zamanlı operasyon yapıldı. Çete liderinin aralarında bulunan 2'si kadın 17 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 5'inin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Şüphelilerin vurgun yaptıkları paralarla satın aldıkları iddia edilen 6 lüks araba ve bir daireye el konuldu. Soruşturmanın ardından 17 kişi adliyeye gönderildi.

‘BİZİ KANDIRDILAR'



Eşi Niyazi Yavaş ile birlikte çetenin mağduru olan Ayşe Yavaş ''Bizi aradılar. 'Ben savcıyım' dediler. Sürekli beni telefonla tuttular. 'Bankaya gideceksin, bankadaki paraya çekeceksin' dediler. Evimizin tapusunu istediler. 'FETÖ'ye operasyon yapacağız, o yüzden paraya ihtiyacımız var' deyip kandırdılar bizi. Bankadan çektiğimiz 93 bin lira, evde olan 5 altın ve bin 700 Euro paramızı aldılar'' dedi.

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