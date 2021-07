6 ayda yaklaşık 8 kat büyüdü

HABERTURK.COM

Bireysel ve kurumsal elektronik para hesabı, dünya genelinde geçerli ön ödemeli kart, yurt içi ve yurt dışı para transferi, sanal pos, fiziki pos ve mikro kredi konularında faaliyet gösteren Param, büyümesini 2021 yılının ilk 6 ayında da sürdürdü.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Tüm ürünlerinde üç haneli büyümesini sürdüren şirketin ParamPOS ürünü, 2021 yılının ilk 6 ayında liderliğini sürdürerek işlem hacminde, 2020 yılının ilk 6 ayına kıyasla yüzde 667, işlem adedinde yüzde 2513 oranında büyüme gösterdi. ParamKart'ın ise işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160, işlem adedi ise yüzde 353 oranında artarak yeni bir rekor kırdı. En çok alışveriş yapılan sektör 2020 yılında elektronik eşyalar olurken, bu yılın ilk 6 ayında hizmet sektörleri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucusu Emin Can Yılmaz "Sektörün büyümesine yön vermenin mutluluğunu yaşıyor, başarının tesadüfi bir durum olmadığına inanıyoruz. Sektörü ve müşterilerimizin ihtiyacını derinlemesine analiz ederek olası beklentileri kavrayıp, profesyonel ekiplerimiz sayesinde hayata geçiriyoruz. Sektörümüzü ilgilendiren her detayı yakından takip ediyoruz. Yakın zamanda da FAST uygulamasına başvuruda bulunduk. Bu uygulama sayesinde çok daha kolay, hızlı ve maliyetsiz bir şekilde Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu üst limit olan 2 bin TL limitle 7/24 para transferi hizmeti verebileceğiz. Müşterilerimiz için her türlü kolaylık her zaman önceliğimiz. Bu sayede her ay bir önceki ayın üzerinde büyüme yaşıyoruz. İşlem hacmi, işlem adedinin yanı sıra her geçen gün artan müşteri sayımız ve üye iş yerlerimiz de istikrarlı büyümemizin bir göstergesi" dedi.

HEDEF 55 MİLYAR TL

Param'ın büyüme stratejisinde satın alma, ortaklık ve yeni iş birliği modelleriyle müşterilerine 360 derece hizmet veren bir şirket olmanın ve yatırımların önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Emin Can Yılmaz "Yılın ilk 6 ayında yaptığımız satın alma ve ortaklıklarla hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Nisan ayında, geçen yıl 37 milyar TL tahsilata aracılık eden, 2021 yılında ise 55 milyar TL hedefleyen Türkiye'nin en büyük tahsilat sistemi EÇözüm Bilgi Teknolojileri AŞ'nin çoğunluk hisselerini satın aldık. Bunun yanı sıra takdir ve ödüllendirme sisteminin lider markası Momento ile ortaklık anlaşması imzaladık. Ses getiren her iki yatırımımızla sektörün hızlı büyüyen şirketi olmaya devam edeceğiz."