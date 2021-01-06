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HaberlerYaşam6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve
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6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

6 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesini paylaştı. Suları kesilen vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 6 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

6 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve

6 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 6 Ocak 2021 tarihinde Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler merak ediliyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte 6 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

6 OCAK CUMA ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi:1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi:05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi:1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalısması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi:05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah
Arıza Sebebi:1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi:05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi:05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2021 08:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Yeşilkent Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Balıkyolu Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Fatih Mah,Namık Kemal Mah,Orhangazi Mah,Pınar Mah,Mehter Ceşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Şahintepe-Esenyurt 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi:05.01.2021 21:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:İslambey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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