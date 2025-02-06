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        Haberler Gündem 6 Şubat’ın 2. yılında Hatay devasa bir şantiye şehri görünümünde

        6 Şubat’ın 2. yılında Hatay devasa bir şantiye şehri görünümünde

        6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümünde Hatay devasa bir şantiye şehri… Depremde yıkılan ya da ağır hasar alan bina sayısı on binlerle ifade ediliyor. Henüz yıkılamamış ağır hasarlı binalar var. Kalıcı deprem konutlarının inşası devam ediyor. Tıpkı Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki gibi yeni bir şehircilik anlayışıyla... Esra Toptaş yazdı.

        Giriş: 06.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:07
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        Büyük felaketin 2. yılında Hatay
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        Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay, en çok zarar gören, kayıp veren şehir oldu. Depremlerde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızın 24 bini Hatay’daydı. Özellikle Antakya… Hatay’ın kalbi Antakya yerle bir oldu. Neredeyse sağlam bir yapı kalmadı. Nereye baksanız tarih fışkıran Antakya, enkaz şehre döndü.

        Sadece yüzlerce, binlerce yıllık yapılar yıkılmadı Antakya’da, Hatay’ın tam ortasından geçen Asi Nehri’nin kenarında yükselen o lüks konutlar, rezidanslar da yıkıldı. Antakya’da neden böylesine büyük bir yıkımın olduğunu bilim insanları 2 yıldır anlatıyor. Antakya, zemini yapılaşmaya hiç uygun olmayan bir yer, aynı şekilde o lüks rezidansların yerle yeksan olduğu Asi Nehri kıyısı da. Ancak yıllar yılı zemin düşünülmeden yapılaşma devam etmiş, üstelik çarpık bir şekilde. Sonuç çok büyük bir trajedi.

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        2. yılda, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın ardından Hatay’dayım. Hatay’ı neredeyse bir Hataylı kadar iyi bilen biri olarak artık Hatay’ı, Antakya’yı tanıyamıyorum. Hangi sokaktayım, neredeyim bilemiyorum. Artık ne Hatay’a gider gitmez soluğu aldığım künefeci var ne her gittiğimde mutlaka kaldığım tarihi otel. Alabildiğine bir boşluk, henüz enkazı kaldırılamamış tarihi yapılar…

        1400 YILLIK MİRAS

        Enkazı kaldırılan tarihi binalarda restorasyon ve ihya çalışmaları başlamış fakat hukuki prosedürler de enkaz kaldırmayı uzatıyor. Çarşıda bir yandan da prefabrik binalarda alışveriş devam ediyor.

        Antakya’nın en büyük değeri Habibi Neccar Camii’nde de restoran sürüyor. Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmiş Habibi Neccar Camii. Bugünkü Türkiye sınırları içinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul edilir. Tarihte ilk aydınlatılan Kurtuluş Caddesi'ndeki cami Hz. İsa’nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalı'nın adını taşır. 6 Şubat’ta bu eşsiz kültürel mirasımız da yerle bir olmuştu. Habibi Neccar, şimdi yeniden yükseliyor...

        ANTAKYA AÇIKHAVA MÜZESİ

        2. yılda Hatay devasa bir şantiye şehri… Depremde yıkılan ya da ağır hasar alan bina sayısı on binlerle ifade ediliyor. Henüz yıkılamamış ağır hasarlı binalar var. Kalıcı deprem konutlarının inşası devam ediyor. Tıpkı Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki gibi yeni bir şehircilik anlayışıyla. Yani yerleşim, zeminin sağlam olduğu yerlerde kuruluyor. Proje, Antakya’nın merkezini açık hava müzesine dönüştürmek, tarihi eserleri ihya etmek ama konut yerleşimini kayalık zemine, dağın eteklerine taşımak. İnsanı kahreden tam da bu; bilimin ışığında bir şehircilik anlayışını benimsemek için 50 bin vatandaşımızın ölmesi mi gerekiyordu?

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        #Hatay
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        #haberler
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