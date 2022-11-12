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6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

Henüz 6 yaşındayken güzelliğiyle birçok ödül kazanan çocuk güzellik kraliçesi JonBenét Ramsey, evinde korkunç bir şekilde öldürüldü. Küçük kızın elleri bağlanmış ve boğulmuştu. Bu olayın üzerinden tam 26 yıl geçti ancak cinayetin suçlusu bulunamadığı gibi geriye sadece şüpheler ve teoriler kaldı. Boulder Polis Departmanı davayla ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

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  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    Yıllardır çözülemeyen JonBenét Ramsey davasında polis yeni bir soruşturma açtı. Küçük kızın ölümünün 26. yıldönümünde Boulder Polis Departmanı, Colorado Soğuk Vaka İnceleme Ekibi ile ortaklık kurdu.

    6 yaşındaki küçük kızın hikâyesi, 1996 yılına dayanıyor. Jon, öldüğünde arkasında bir mezardan çok şey bıraktı: şüphe ve bilinmemezlik... Peki, çocuk güzellik kraliçesi olan JonBenét Ramsey nasıl öldü? 
  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    HER ŞEY 1996 YILINDA KÜÇÜK KIZIN ÖLÜ BULUNMASIYLA BAŞLADI

    1990 yılında doğan Jon, henüz 6 yaşındayken Amerikalı çocuk güzellik kraliçesi olarak seçildi hatta ölümüne kadar Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst, Tiny Miss Beauty, Little miss Colorado gibi güzellik ödülleri de almıştı.

    Küçük kızın güzelliği ve erken yaşta gelen popülerliği ile önünde parlak bir gelecek var gibi duruyordu. Aslında küçük Jon için bu yolu seçen kişi annesi Patsy Ramsey'di çünkü o da eski bir güzellik kraliçesiydi. 

    Takvimler 1996 yılını gösterdiğinde, beklenmeyen bir olay yaşandı. 26 Aralık sabahında, Jon'un anne ve babası kızlarının karşılığında 118.000 dolar talep eden tuhaf bir fidye notu buldu. 

    Fotoğraf: Ramsey ailesinin evi
    Kaynak: APP
  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    KÜÇÜK KIZ BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    İşin ilginç yani kızın cansız bedeni baba John tarafından polise bildirildikten tam yedi saat sonra evlerinin bodrumunda bulundu. Küçük kız; ağzı koli bandıyla kapatılmış, bileği bir kordonla sarılmış, beyaz bir battaniyeyle örtülü olarak bulundu. Evde olduğu bilinen tek kişi John, Patsy ve o sırada 9 yaşında olan erkek kardeş Burke idi.

    Otopsi raporunda JonBenet Ramsey'in boğularak öldüğü ortaya çıktı. Ayrıca kafatasında 8.5 inçlik bir kırık vardı. Ölümü cinayet olarak değerlendirildi. 
  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    Fidye notu JonBenét'in annesi Patsy tarafından yazılmış gibi görünüyordu ve her iki ebeveyn de cinayeti örtbas etmeye yardımcı olduklarına dair yoğun iddialarla karşılaştı. Ebeveynlerin polisle iş birliği yapmaktan kaçınması ve çelişkili ifadeleri, onları hedef yapan detaylardan biriydi.

    Fotoğraf: Anne Patsy Ramsey ve baba John Ramsey
    Kaynak: AP
  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    HİÇBİR İPUCU BULUNAMADI

    Ancak her iki ebeveyn, kızın pantolonunda kimliği belirsiz bir üçüncü şahsa ait bir DNA bulununca temize çıktı. Bu DNA, evdeki hiçbir aile üyesiyle eşleşmedi ancak ne var ki kime ait olduğu da asla bulunamadı.

    2006 yılında eski bir okul öğretmeni olan ve Ramsey'in katili olduğu iddia edilen John Mark Karr, cinayetten on yıl sonra Tayland'da bulunmuştu ancak Karr'ın her şeyi itiraf etmesiyle çözülmüş gibi görünen dava Karr'ın DNA testlerinde eşleşmemesi ve çelişkili açıklamaları ile yine bir çıkmaza girdi.

    Fotoğraf: Yakalanan öğretmen Karr
    Kaynak: APP
  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    GERİYE SADECE TEORİLER KALDI

    Bugüne kadar pek çok teori olmasına rağmen, JonBenet Ramsey'i kimin öldürdüğünü kimse bilmiyor. Ölümünün ardındaki iki ana teori, aileden birinin küçük kızı öldürdüğü veya eve giren bir davetsiz misafir olduğu teorisi. Davayla ilgili resmi olarak kimse suçlanmadı. Jon'un başına gelenlerle ilgili farklı bakış açılarından birçok belgesel ve film çekildi.
  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    Bazıları, JonBenet'in yakın aile üyelerinden birinin suçun arkasında olduğuna inanıyor. Baba John'un işten ikramiye olarak aldığı miktarla, fidye notunda istenen miktarlar örtüşüyordu. Yazılan fidye notu ise evde var olan kalem ve kağıt kullanılarak yazılmıştı ki bu da oldukça şüpheli bir durumdu.
  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    İkinci teori, birinin eve girip JonBenet'i öldürmesidir. Vücudunun yanında bir aile üyesine ait olmayan bir ayak izi bulunduğundan, davetsiz misafir teorisini destekleyen bazı kanıtlar bulundu.
  • 6 yaşında öldürülen güzellik kraliçesinin sırlarla dolu ölümü! Polis yeni soruşturma başlattı

    YENİ SORUŞTURMA İÇİN GÖZLER POLİS DEPARTMANINA ÇEVRİLDİ

    Bu şüpheler uzun yıllardır sürüyor ancak buna rağmen, JonBenet'te bulunan DNA'nın hiçbiri aile üyeleriyle eşleşmiyor ve olay 20 yıldan fazla bir süre önce meydana geldiği için aile suçlu olarak sayılmıyor. 

    Yine de küçük kızın ölümündeki sırlar bugün bile çözülemedi. Yeni açılan soruşturmanın, dava hakkında daha fazla ayrıntıyı gün yüzüne çıkarması bekleniyor.

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