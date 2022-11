HER ŞEY 1996 YILINDA KÜÇÜK KIZIN ÖLÜ BULUNMASIYLA BAŞLADI

1990 yılında doğan Jon, henüz 6 yaşındayken Amerikalı çocuk güzellik kraliçesi olarak seçildi hatta ölümüne kadar Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst, Tiny Miss Beauty, Little miss Colorado gibi güzellik ödülleri de almıştı.

Küçük kızın güzelliği ve erken yaşta gelen popülerliği ile önünde parlak bir gelecek var gibi duruyordu. Aslında küçük Jon için bu yolu seçen kişi annesi Patsy Ramsey'di çünkü o da eski bir güzellik kraliçesiydi.

Takvimler 1996 yılını gösterdiğinde, beklenmeyen bir olay yaşandı. 26 Aralık sabahında, Jon'un anne ve babası kızlarının karşılığında 118.000 dolar talep eden tuhaf bir fidye notu buldu.

Fotoğraf: Ramsey ailesinin evi

Kaynak: APP