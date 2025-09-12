60 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım alabilmek için bekleyenleri ve sivillerin evlerini hedef aldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tevvam bölgesinde Filistinli "Sultan" ailesinin evini vurdu.

Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Ahmed Yasin Caddesinde Ebu Sultan ailesinin evine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun aynı mahallede hedef aldığı bir dairede 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktığı, aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfeklerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu. Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Ali Camisi yakınlarındaki bir grubu hedef alan İsrail saldırısında da 4 Filistinli öldü. İsrail Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'ndeki Safedi binası ile yanındaki bir binaya saldırı düzenledi. Gazze kentinin çeşitli bölgelerini hedef alan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 17 Filistinlinin cenazeleri bölgedeki hastanelere ulaştırıldı. Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda tahliye uyarısından kısa bir süre sonra İsrail savaş uçakları Ebu Asi Okulu'nu bombaladı. İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin batı mahallelerinde binaları ve çeşitli yapıları hedef almayı sürdürdü. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çadırlar ve yardım bekleyenler hedef alındı İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında kurulan bir çadır kampı hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım alabilmek için bekleyen 4 Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine de saldırıyor İsrail, bir taraftan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri güneye göçe zorlarken bir taraftan da güneydeki kentlerde saldırılarını sürdürüyor.