62 yaşında hayatını kaybetti! Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı!
Dilovası'nda şah damarının tıkanması sonucu fenalaşarak kaza yapan Metin Uca, gelen son dakika bilgilerine göre hayatını kaybetti. Ünlü ismin geçtiğimiz sene katıldığı bir programda bahsettiği vasiyeti ortaya çıktı.
Türkiye'nin başarılı sunucu ve komedyenlerinden Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası'nda fenalaşarak arabasını ağaca vurmuştu. Kendinden geçmesinin sebebi ise şah damarının tıkanması olarak açıklanmıştı. Ünlü isim dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Metin Uca'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Sevgili dostlarımız,
Operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca’nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum.
Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum."
Menajerinin bu açıklamasının ardından taburcu olunması beklenen Metin Uca, aniden fenalaşarak tekrar ameliyata alınmıştı. Tedbir amaçlı entübe edilen ünlü sunucu gelen son dakika bilgilerine göre dün gece saatlerinde vefat etti.
Uca'nın vefat haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.
METİN UCA'NIN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Metin Uca, geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir programda "Yalnızım zaten, çok uzun süredir yalnızım. Yakılarak ölüp küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum. Umarım dostlarım, bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.