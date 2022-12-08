7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Çöp Adam ve Kuruluş Osman" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizler paylaşacağız...