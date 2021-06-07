7 Haziran koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi. Test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, vefat sayısı 48 bin 255 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 120 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 173 milyon 927 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 740 bine, iyileşenlerin sayısı 156 milyon 873 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 205 bini, Hindistan'da 28 milyon 909 bini, Brezilya'da 16 milyon 907 bini ve Fransa'da 5 milyon 712 bini geçti.

İspanya'da turizm sektörünün talepleri doğrultusunda, sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, ülkeye girişte Kovid-19 aşısı veya test zorunluluğuyla ilgili uygulamalar yarından itibaren gevşetilmeye başlanıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği Hindistan'da bazı eyaletlerde koronavirüs kısıtlamalarının kısmi olarak kaldırılacağı duyuruldu. Salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Maharashtra ve Yeni Delhi'de yarından itibaren iş yerlerinin tekrar faaliyet geçmesine izin verileceği açıklandı.

Fas, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iki doz aşı yapılan kişilere "aşı pasaportu" verileceğini duyurdu.

Bangladeş yönetimi, Kovid-19’un yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların 10 gün daha uzatılacağını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, Çin'in geliştirdiği Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

İsrail'de bu sabah itibarıyla 12 ile 15 yaş arası çocuklar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı.

İsrail'de ayrıca, Kovid-19'un görülmeye başlandığı günden bu yana ilk kez ülke içinde günlük yeni vakaya rastlanmadığı bildirilirken, salgın nedeniyle uygulanan kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.