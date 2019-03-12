'7 Kocalı Hürmüz' ekibi bir araya geldi

Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden '7 Kocalı Hürmüz' oyununun oyuncu ve set ekibi, önceki akşam yemekte bir araya geldi. Aralarında Birce Akalay, İlker Ayrık ve Yonca Evcimik gibi çok sayı da ünlü ismin katıldığı yemekte, müzikalin yapımcılığı ve yönetmenliğini üstlenen usta oyuncu Müjdat Gezen de yer aldı