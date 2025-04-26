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        Haberler Sağlık 7 yıl çürümüş böbrekle yaşadı | Sağlık Haberleri

        7 yıl çürümüş böbrekle yaşadı

        Sağ yan ağrısıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne giden Çiçek Durmaz, sağ böbreğinin taş nedeniyle tamamen çürüdüğünü öğrendi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Burak Karakuşmüş, "Çürümüş böbreği tamamen dışarı aldık. Ameliyatta böbreğin tamamen çürümüş olduğunu kanıtlamış olduk. Hasta şimdi gayet iyi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:59
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        Yan ağrısıyla doktora gitti! 7 yıl çürük böbrekle...
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        Tunceli'de, 7 yıl boyunca çürümüş böbrekle yaşayan 55 yaşındaki Çiçek Durmaz isimli hasta, 4 saat süren başarılı bir ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

        "BÖBREĞİ TAMAMEN DIŞARI ALDIK"

        Tunceli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyata ilişkin bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Burak Karakuş, "Hastamız bize sağ yan ağrısıyla geldi. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastamızın sağ böbreğinin taş nedeniyle tamamen çürümüş olduğunu gördük. Buna bağlı hastaya çürümüş böbreğinin alınması gerektiğini anlattık. Hastamız korku ve endişe içerisindeydi. Çünkü farklı merkezlerde de bu ameliyatın olması gerektiği ancak çok riskli olduğunu anlatmışlar. Biz hastamıza korkularını yenmesini gerektiğini ve risklerini de bizim göğüsleyeceğimizi söyledik ve hastamızı genel cerrahi ile ortak bir şekilde ameliyata aldık. Vakamızda genel cerrahi fıtık nedeniyle bağırsakları bölgeden uzaklaştırdı. Biz üroloji ekibi olarak bölgeyi çepeçevre döndük ve çürümüş böbreği tamamen dışarı aldık. Ameliyatta böbreğin tamamen çürümüş olduğunu kanıtlamış olduk" dedi.

        "ÜROLOJİK KONTROLLER ÖNEMLİ"

        Hastanın şimdi gayet iyi olduğunu belirten Op. Dr. Karakuş, "Hastamız ameliyattan sonra gayet iyi. Serviste takip ediliyor. Hatta taburculuk için neredeyse hazır. Daha önceki yıllara göre kendisini çok daha iyi hissettiğini söylüyor. İltihap değerleri neredeyse tamamen normale döndü" diye konuştu.

        Taş hastalığı geçirmiş olan kişilerin ürolojik kontrollerinin önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Karakuş, "Altı ayda senede bir üroloji poliklinik kontrollerini yapmalarını öneriyoruz. İyi sıvı tüketimi özellikle su tüketiminin aksatılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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