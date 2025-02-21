7 yıl gözünde metal parçasıyla yaşadı

Güvenlik gözlükleri olmadan metal üzerinde spiral aletiyle iş yapan bir adamın gözüne metal parçası sıçradı. 7 yıl önce gerçekleşen olayda gözüne metal parçası kaçan şahıstan metal parçasını çıkartmak doktorlar tarafından riskli bulundu. 7 yıl boyunca gözünde metal parçasıyla gündelik hayatına devam eden hasta, son 10 günde ağrıları artıp görme duyusu bozulunca başka bir hastaneye gitti.

Metal parçasının korneadan kurtularak gözün ön tabakasına geldiği anlaşılan hasta, operasyona alınarak, metal parçasından kurtarıldı.

AMELİYATTA METAL PARÇA GÖZÜN ARKASINA DÜŞTÜ

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür, "Hastamız 7 yıl önce spiralle iş yaparken gözüne metal parçası sıçramış. O dönem metal parçası gözünün lensine gelmiş ve katarakt gelişmiş. 7 yıl önce bunun için ameliyat olan hastadan metal parçasını gözün arkasına düştüğü için alamamışlar. Risk taşıdığı için bu yüzden metal parçasının böyle kalması gerektiğini söylemişler" dedi.

"GÖRME DUYUSUNUN ESKİ HALİNE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dr. Özgür, "Son 10 gündür gözünde ağrı, batma ve kızarıklık olan hasta başka bir sağlık kuruluşuna gitmiş. Metal parçasının gözünün önüne geldiği ve alınması gerektiği söylenmiş. Hasta da sonrasında operasyon için başvurdu. Muayenelerde yabancı cismin gözünün önüne geldiğini, göz arkasından korneaya temas ettiğini, ödem oluşturduğunu gördük. Ciddi ağrı yapan metal parçasının tekrar gözün arkasına düşmeden alınması gerektiğini söyledik. 40 yaşındaki hastayı lokal anestezi altında gözünün ön segmentine girerek bu yabancı cismi başarılı bir şekilde çıkarabildik. 1 gün yatış yapılan hastası sonrasında taburcu edildi. Kontrolleri ve damla tedavisi devam ediyor. Zamanla kornea ödeminin açılıp, görme duyusunun eski haline dönmesini bekliyoruz" dedi.