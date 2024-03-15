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        700 kg at ve eşek eti ele geçirildi

        Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığın'dan açıklama geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 01:10 Güncelleme: 15.03.2024 - 01:10
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        700 kg at ve eşek eti ele geçirildi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan tırda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Adanada kesimi yapılan at ve eşek etlerinin kara yoluyla İstanbula götürüleceği bilgisi üzerine nakli yapacak tırı takibe alarak Hendekteki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        SUCUK YAPILDIKTAN SONRA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

        Şüpheli C.D'nin (20) ifadesi doğrultusunda, at ve eşek etlerinin İstanbul'da sucuk yapıldıktan sonra Düzceye götürülerek piyasaya süreceği tespit edildi.

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        Ayrıca C.D'nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi sonucunda "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.

        Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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