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Fransa’nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı.

Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladığı festivalde, ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane" filmine verildi. Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu. Ducournau’ya ödülünü ünlü oyuncu Sharon Stone takdim etti.

Julia Ducournau (ortada)

En iyi yönetmen ödülünü ise "Annette" isimli filmiyle Fransız yönetmen Leos Carax aldı.

Kısa film dalında jüri özel ödülü Brezilyalı yönetmen ve senarist Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, Altın Palmiye ödülüne Hong Konglu yönetmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layık görüldü.

Altın Kamera ödülü de "Murina" filmiyle Hırvat asıllı yönetmen Antoneta Alamat Kusijanoviç'e verildi.

İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı. En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones, en iyi kadın oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.

Caleb Landry Jones ve Renate Reinsve

Jüri Özel Ödülü'nü de İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldı.

Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile yazdığı "Drive My Car" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Büyük Ödül, İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.