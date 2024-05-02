75 yaşındaki lise öğrencisi, torunlarından önce üniversiteye girmeyi hedefliyor

Bursa'da 75 yaşındaki Açık Öğretim Lisesi 2nci sınıf öğrencisi Macide Gürçay Yiğitgör, liseden mezun olup torunlarından önce üniversite okumak istiyor.

Ailevi nedenlerden dolayı eğitim hayatına ilkokuldan sonra devam edemeyen Yiğitgörün 4 çocuğunun babası 2019da vefat etti.

Liseden mezun olduktan sonra Kamu Personel Seçme Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına da gireceğini belirten Yiğitgör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşimin vefatından sonra ebru kursuna gittim. O ortam çok hoşuma gitti. Bir gün sahilde arkadaşımla otururken Okuma yazma biliyor musun? diye sordu. Benim yaramı deşti. Bu kadar okuma hevesi olan bir insan olarak bunu duymak çok zoruma gitti. Kızım açık lise sınavlarının olduğunu söyledi. Başladım, şimdiye kadar güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder."

"EN SEVDİĞİM DERS TARİH"

Yiğitgör İngilizce, fizik, matematik derslerinde biraz zorlandığını ancak notlarını görenlerin şaşırdığını dile getirdi.

Biyoloji dersinden son sınav zor olmasına rağmen 60 puan aldığını, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Türkçe derslerinin de iyi olduğunu aktaran Yiğitgör, "İnşallah sınavlardan geçip lise diplomasını da alırsam çok mutlu olacağım. En sevdiğim ders ise tarih. Çok seviyorum. Hem bir masal gibi hem de geçmişte yaşananları öğrenme şansımız oluyor" diye konuştu.

Yiğitgör, biyoloji dersini de sevdiğini, insan vücudu, çiçekler, böceklere ilişkin bilgiler öğrenmenin hoşuna gittiğini belirtti.

Eğitim hayatı devam eden torunlarıyla tatlı bir yarış halinde olduklarını anlatan Yiğitgör, "Torunlarım bana gıcık oluyor. Biriyle aynı sınıfta sayılırım. O da 10uncu sınıfta okuyor. Bir diğer torunum da lise son sınıf öğrencisi, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Onlardan önce üniversiteye girersem çok mutlu olacağım" dedi.

Macide Gürçay Yiğitgör, gençlere okuyup meslek sahibi olmalarını tavsiye etti.