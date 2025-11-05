79 yaşındaki Cher yaşlanmaktan nefret ediyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher, yaşlanmaktan nefret ettiğini söyledi. Katıldığı TV programında, kendisine yaş almayla ilgili düşüncelerini soran 70 yaşındaki sunucu Gayle King'in artık 'daha bilge' ve 'daha tecrübeli' olmalarına işaret etmesi üzerine, 79 yaşındaki Cher; "Ben aptalım. Bilge değilim" yanıtını verdi.

Cher, 39 yaşındaki erkek arkadaşı Alexander Edwards ile aralarındaki yaş farkının neden hiçbir zaman sorun olmadığını da anlattı. Edwards hakkında; "Bana sadece 'Yaşlanıyorsun ama ruhun gençleşiyor' diyor" ifadesini kullanan Cher, iyi geçinmelerinin sebebini "birlikte sürekli gülmeleri" olarak açıkladı. Cher, sevgilisi için;, "Tanıştığım en yetenekli insanlardan biri" ifadesini kullandı.

İlişkileri hakkında yapılan yorumları dikkate almadığını söyleyen Cher; "Benim hayatımı yaşamıyorlar. Aramızda neler olup bittiğini kimse bilmiyor. Çok eğleniyoruz" dedi.

"AŞK MATEMATİKTEN ANLAMAZ!"

Aralarındaki büyük yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak Cher, daha önce sosyal medyadan yanıt vermiş; "Bizi savunmuyorum. Kıskananlar çatlasın... Mutlu olmamız ve kimseyi rahatsız etmememiz önemli değil" demişti. Cher, sevgilisi Alexander Edwards'ın kendisine 'kraliçe gibi' davrandığını söyleyerek; "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.