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8,5 aylık hamileydi... 'Bir şeyin yok' denilerek taburcu edilmişti
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8,5 aylık hamileydi... 'Bir şeyin yok' denilerek taburcu edilmişti

Geçirdiği kaza sonrasında götürüldüğü hastaneden taburcu edilen 8.5 aylık hamile Tuğba Özköylü hayatını kaybetti. Kaybettiği eşi ve doğmamış çocuğunun mezarını ziyaret eden Bünyamin Özköylü eşinin 'Bir şeyi yok' denilerek taburcu edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

02.09.2018 - 13:19 | Güncelleme:

Zafer Samancı'nın haberine göre; kaza, 22 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ikinci günü Karaman-Mersin Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Başka bir aracın sıkıştırması sonucu kullandığı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden Bünyamin Özköylü'nün aracı şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi 25 yaşındaki Tuğba Özköylü, Rukiye (14), Huriye Melek (11) ve Ali Berkay Özköylü (2) ile Sude Naz Çakal (12) yaralandı. 8 aylık hamile Tuğba Özköylü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğba Özköylü dışındaki yaralılar taburcu edildi.

TABURCU OLDUKTAN KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerde, genç kadının akciğerlerinin su topladığı ve kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tuğba Özköylü, hastanenin Göğüs Cerrahisi Servisi'ne alındı. Kadın doğum uzmanı tarafından da kontrol edilen Özköylü'nün hamileliğinde sorun olmadığı belirlendi. 28 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde yeniden kontrolleri yapılan Tuğba Özköylü, herhangi bir problemin görülmeyince taburcu edildi.

AYNI GÜN YENİDEN RAHATSIZLANDI
Taburcu olduktan sonra Çumra ilçesindeki evine giden Tuğba Özköylü aynı gün akşam yeniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Özköylü yolda yaşamını yitirdi. Bebeğin yaşama ihtimali üzerine doktorlar tarafından hemen sezaryene alınan genç kadının 8,5 aylık kız bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DOĞUM 26 AĞUSTOSTAYDI
Eşi ile birlikte doğmamış bebeğini de kaybeden Bünyamin Özköylü ise hastanede kaldığı süre içinde eşini 2 kez ziyaret ettiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğinden şikâyet ettiği söylediğini ifade etti. Özköylü ‘Eşim bana 'Bünyamin çok acı çekiyorum. Benimle ilgilenmiyorlar. Beni önemsemiyorlar' demişti. Eşimi sürekli 'bebeği alacağız sonra senin tedavine başlayacağız' diye geçiştirmişler. 4'üncü gün eşimi ameliyata alacakları gerekçesiyle aç bırakmışlar. Ama sonra vazgeçmişler. 26 Ağustos'ta eşimin günü dolacak, doğum yapacaktı. Ama bu hastanede daha 3-4 gün var deyip bebeği almadılar. Bize bu acıyı yaşattılar' iddialarında bulundu.

4 YAŞINDAKİ OĞLUMLA ORTADA KALDIM
Özköylü  eşi ve bebeğinin ölümlerinde doktorların ihmalinin olduğunu düşündüğünü öne sürdü. Özköylü "4 yaşındaki oğlumla ortada kaldık. Bebeğimin tüm hazırlıkları tamamlandı. Onu kucağıma almayı beklerken bu acıyı bize yaşattılar. Bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağım. Şikâyetçi oldum. Biz yandık başkaları yanmasın" dedi.

KALK ÇİÇEĞİM SANA ÇİÇEK GETİRDİM
Bebeğini annesinin kucağında toprağa verdiğini ifade eden acılı eş Bünyamin Özköylü ‘ Bu acı tarif edilmez. Eşime mi yanayım. Doğmamış çocuğuma mı' dedi. Yakınlarının yardımı ile eşinin ve bebeğinin mezarını ziyaret eden Bünyamin Özköylü ‘Kalk çiçeğim kalk bak sana çiçek getirdim" diyerek gözyaşı döktü. Eşinin ve bebeğinin mezarına dualarla çiçek bırakan Bünyamin Özköylü eşinin ve bebeğinin yattığı mezarın toprağını okşarken fenalık geçirdi.



KAZADAN 1 SAAT ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER
Karnındaki bebeği ile hayatını kaybeden Tuğba Özköylünün kazadan 1 saat önce Karaman'da çocuklarını eşeğe bindirirken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Neşe içinde kahkahalar atan Tuğba Özköylü'nün bu görüntüleri yürek burktu.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Tuğba Özköylü ve bebeğinin ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haberde adı geçen hasta 22 Ağustos 2018 tarihinde akşam saatlerinde trafik kazası sonucu Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiştir. Acil serviste yapılan değerlendirmelerin ardından, pnömotoraks (Akciğerde hava kaçağı) ve kaburga kırığı teşhisi ile aynı hastanenin göğüs cerrahisi servisine yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Aynı zamanda 35 haftalık gebe olan hasta yatış süresince her gün kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından muayene edilmiş gebelik yönünden hiçbir sorun saptanmamıştır. 28 Ağustos 2018 sabah saatlerinde şifa ile taburcu edilen hasta, aynı gün akşam saatlerinde tekrar rahatsızlanarak 112 ambulansı ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan ilk müdahalede hastanın ve bebeğin ex olduğu görülmüştür. Bebeğin yeniden canlandırma işlemine cevap verebilme ihtimali göz önünde bulundurularak sezaryen ile doğumu gerçekleştirilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kaybedilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından idari inceleme başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığınca da adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

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