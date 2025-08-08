8 Ağustos ne günü? 8 Ağustos'ta ne oldu, anlamı ne?
"8 Ağustos ne günü?" sorusu gündeme geldi. Tarih boyunca 8 Ağustos, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye'de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. Peki, 8 Ağustos'ta ne oldu, anlamı ne? İşte 8 Ağustos'ta meydana gelen dikkat çekici olaylar...
8 Ağustos tarihinde gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 8 Ağustos'ta ne oldu? İşte 8 Ağustos'ta tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...
TARİHTE 8 AĞUSTOS
870 - Meerssen Anlaşması: Kral II. Louis ve üvey kardeşi II. Charles'ın Orta Frank Krallığını doğu ve batı olmak üzere iki parçaya ayırdı.
1220 - İsveç, Lihula Savaşı'nda Eston kabilelerine yenildi.
1264 - Mudéjar isyanı, Müslüman asiler Alcázar of Jerez de la Frontera'yıKastilya kuvvetlerinin mağlup ederek geri alırlar.
1503 - İskoç Kralı IV. James, Margaret Tudor ile Edinburgh'taki Holyrood Manastırında evlenir.
1526 - Uyluk Kuşatması sonuçlandı ve Uyluk şehri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.
1588 - İspanyol Armadası'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.
1648 - Osmanlı tahtına, IV. Mehmet (Avcı) çıktı.
1876 - Thomas Edison, "mimeograph" da denen teksir makinesinin patentini aldı.
1908 - Wilbur Wright, Le Mans, Fransa'daki yarış pistinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
1915 - Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
1925 - ABD'de, siyahi düşmanı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.
1928 - İstanbul'da, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30.000'i aşkın İstanbullu katıldı.
1929 - Alman hava gemileri Zeplin'lerin en gelişmişlerinden biri olan LZ 127 Graf Zeppelin dünya turu için havalandı.
1931 - Hoover Barajı'nda işçiler greve başladı.
1939 - 600 Yahudi mülteci taşıyan Panama bandıralı Parita gemisi İzmir Limanına geldi; Yahudilerin karaya çıkmalarına izin verilmedi.
1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, Japonya'ya savaş ilan etti.
1949 - Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strazburg'da yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.
1949 - Bhutan bağımsızlığını ilan etti.
1951 - Halkevleri'nin kapatılarak, mallarının Hazine'ye devredilmesine dair 5830 sayılı kanun TBMM'de kabul edildi.
1963 - ABD, Birleşik Krallık ve SSCB, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin'de imzaladılar.
1964 - Kıbrıs'a düzenlenen harekât sırasında, uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Rum kesimindeki hastanede öldü.
1974 - ABD Başkanı Richard M. Nixon, Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu.
1975 - Çin'de tayfun sebebiyle Banqiao Barajı çöktü ve sel meydana geldi. 86.000'den fazla kişi öldü.
1979 - 1979 ODTÜ İstiklal Marşı krizi: ODTÜ'nün açılışında İstiklal Marşı protesto edildi, enternasyonal marşı söylendi.
1981 - Türkiye'nin ilk turistik hava alanı olan Dalaman Havalimanı açıldı.
1991 - Varşova Radyo Kulesi yıkıldı.
1992 - Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.
2000 - Konfederasyona ait H.L. Hunley adlı denizaltının batığı, 136 yıl okyanus tabanında kaldıktan sonra su yüzüne çıkartıldı.
2008 - 29. Olimpiyat Oyunları Pekin'de başladı.
2023 - Hawaii'nin Maui adasında başlayan orman yangınları nedeniyle 17.000 bin dönümlük alan zarar gördü, 106 kişi hayatını kaybetti ve 1.300 kişi kayboldu.