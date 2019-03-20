Emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerince 81 ilde 66 bin personelle eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 423 şüpheli yakalanırken, bin 7 araç trafikten men edildi. Uygulama ülke genelinde 21 bin 738 noktada gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta terör, asayiş ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 'Türkiye Güven Huzur Uyguluması" gerçekleştirildi.

634 BİN 841 ȘAHIS SORGULANDI

Üç farklı zaman diliminde gerçekleştirilen uygulama, 66 bin 503 personel ve 248 dedektör köpeği ile 21 bin 738 noktada yapıldı. Uygulamada; 634 bin 841 şahıs sorgulanırken, 186 bin 96 araç ile 3 bin 990 servis aracı denetlendi ve 19 bin 437 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 6 adam öldürme, 10 yağma, 82 yaralama, 54 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 4 çocuğun cinsel istismarı, 30 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 kaçakçılık, 5 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 5 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 2 bin 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 423 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca uygulama sonucunda; 22 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet kurusıkı tabanca, 171 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 3 bin 126 gr esrar, 9 gr eroin, 274.8 gr bonzai, 62.4 gr metanfetamin, 1 adet ecstasy, 30 adet captagon, 3 bin 31 adet sentetik ecza, 212 litre kaçak içki, bin 539 paket kaçak sigara elde geçirildi. 13'ü çocuk olmak üzere 44 kayıp şahıs bulundu, 638 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 160 şahıs gözaltına alındı, 3 adet iş yeri kapatıldı. 891 adet aranan araç yakalandı ve bin 7 araç trafikten men edildi.