84 yaşındaki eski Belçika Kralı 2. Albert 'babalık davası' için DNA testi yaptıracak
Başkent Brüksel'de bir mahkeme, 2. Albert'in, kızı olduğunu öne süren 50 yaşındaki Delphine Boel'un açtığı dava nedeniyle 3 ay içinde DNA testi yaptırmasına hükmetti. Tacını 2013 yılında oğlu Filip'e devreden 2. Albert'e, aynı yıl Delphine Boel tarafından "babalık davası" açılmıştı. Yusuf Özkan'ın haberi.
06.11.2018 - 08:45 | Güncelleme:
Brüksel'de bir mahkeme, eski Belçika Kralı 2. Albert'in, kızı olduğunu öne süren Delphine Boel'un açtığı dava nedeniyle 3 ay içinde DNA testi yaptırmasına hükmetti. DNA testi ile 2. Albert'in, Delphine Boel'un biyolojik babası olup olmadığı ortaya çıkacak.
Tacını 2013 yılında oğlu Filip'e devreden 2. Albert'e, aynı yıl Delphine Boel tarafından "babalık davası" açılmıştı.
50 yaşındaki Belçikalı Boel, 5 yıldır 2. Albert'in gerçek babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
Brüksel mahkemesi geçen yıl Delphine Boel'in, annesi ile 1978 yılına kadar evli kalan iş adamı Jacques Boel'un "yasal kızı" olduğuna karar vermişti.
Mahkemeye göre Delphine Boel, Jacques Boel'un yanında büyümüş ve uzun süre onun kızı olarak yaşamıştı.
'Babalık iddiası gündeme gelince ziyaretlerine ara verdi'
Ancak Belçika Temyiz Mahkemesi bu kararı bozmuş ve iş adamı Boel'in, Delphine'nin yasal babası olmadığına hükmetmişti.
Belçika medyasına göre 2. Albert, yıllardır düzenli olarak Delphine Boël'i ziyaret etti. Ancak babalık iddiası gündeme gelince bunu reddederek ziyarete ara verdi.
Bunun üzerine Boel, Albert ile mevcut Belçika Kralı Filip'ten yasal yollarla DNA örneği elde etmeye çalışıyor.
2. Albert'in avukatı ise 84 yaşındaki müvekkilinin testi reddetme hakkı olduğunu iddia etti. Ancak avukata göre, DNA testini reddetmesi Albert'in "hukuki olarak Boel'un babası olduğunu kabul etmesi" anlamına gelecek.
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84 yaşındaki eski Belçika Kralı 2. Albert 'babalık davası' için DNA testi yaptıracak/84-yasindaki-eski-belcika-krali-2-albert-babalik-davasi-icin-dna-testi-yaptiracak-22084242208424
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