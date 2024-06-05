9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
Düzce'de iki kadın arasındaki husumet kötü bitti. Cezaevinde tanıştığı arkadaşına 9 kez kurşun sıkan zanlı polise teslim oldu
Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı. Konuralp Mahallesindeki apartmanın 2. katında tartıştığı arkadaşı Özlem Ayı silahla vurarak öldüren Seçil Bnin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten ve planlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
Bu arada Seçil Bnin, cinayetin ardından polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve olay yerinde 9 adet boş mermi kovanının bulunduğu öğrenildi.
Dün, Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesindeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Seçil Bnin tabancayla ateş ettiği Özlem A. hayatını kaybetmişti.
Polis, Seçil B’yi suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.