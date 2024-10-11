9. Yargı paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri nelerdir, ceza indirimi var mı?
Gündemde uzun süredir konuşulan 9.yargı paketi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. En son Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." açıklamalarında bulundu. Peki 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri nelerdir, ceza indirimi var mı?
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla çalışmalarına başladı. 9. Yargı paketinin ne zaman çıkacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Peki 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir, ceza indirimi var mı?
BAKAN TUNÇ: CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YARGI REFORMU STRATEJİ BELGEMİZDE SONUCA BAĞLANACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." dedi.
Bakan Tunç, TBMM’de basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını söyledi.
Bakan Tunç, belgenin bir yıllık bir çalışmanın sonucunda, yargı camiası ve vatandaşlardan gelen görüşler doğrultusunda oluşturulduğunu belirtti. Belgede ceza adalet sisteminin etkinliğini tahkim edecek önemli düzenlemelerin olacağını vurgulayan Bakan Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak. Bu konuda o hedefler doğrultusunda da yasamayı ilgilendiren hususlar Meclis'in gündemine gelecek." bilgisini verdi.
Bakan Tunç, şu anda Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi'nin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.''
KADINA YÖNELİK ŞİDDET BİZİM KIRIMIZI ÇİZGİMİZ
Kadın cinayetlerindeki artış konusunda ise Bakan Tunç, şunları söyledi:
"Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla ilgili, kadına karşı işlenen suçları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik. Kasten yaralama ve diğer kadına yönelik işlenen suçlar diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti önceki yasama döneminde. Bunları daha etkin uygulanma noktasındaki çabalarımızı da sürdürmenin gayreti içinde olacağız." diye konuştu.
Adalet Bakanı Tunç, adli kolluk ve idari kolluğun ayrılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine "Tabii yıllardır ülkemizde tartışılan bir konu. Seçim beyannamemizde de buna yönelik bir hüküm var. Yargı reformu belgelerinde de yerini almıştı. Bu konudaki değerlendirmeleri önümüzdeki süreçte Meclis grubumuzla birlikte gerçekleştiririz. Bu noktada hangi karar verilecekse özellikle adli kolluğun daha etkin yürütülebilmesi açısından faydalı olacağına ilişkin seçim beyannamemizde milletimize bir vaadimiz var. Bu konunun değerlendirilmesini hem merkez yönetim kurulumuz hem de meclis grubumuz hep birlikte değerlendirip bir sonuca ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesine ilişkin soruya da "5651 sayılı yasamız var. 'İnternette Suç İşlenmesinin Önlenmesine Dair Kanun'. Bu kanun gereğince özellikle internet medyası üzerinde işlenen suçların önlenmesi ile ilgili yaptırımların daha da artırılması ve bu kararlılığı dün de ifade ettik. O konudaki sosyal medya şirketlerinin ülkemizin hukuk sistemine saygı göstermesi lazım. Biz bu konuyu kararlılıkla sürdüreceğiz." diye yanıt verdi.
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisine 2 Ekim Çarşamba günü başladı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.
9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.