9. Yargı paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri nelerdir, ceza indirimi var mı?

BAKAN TUNÇ: CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YARGI REFORMU STRATEJİ BELGEMİZDE SONUCA BAĞLANACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." dedi.

Bakan Tunç, TBMM’de basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını söyledi.

Bakan Tunç, belgenin bir yıllık bir çalışmanın sonucunda, yargı camiası ve vatandaşlardan gelen görüşler doğrultusunda oluşturulduğunu belirtti. Belgede ceza adalet sisteminin etkinliğini tahkim edecek önemli düzenlemelerin olacağını vurgulayan Bakan Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak. Bu konuda o hedefler doğrultusunda da yasamayı ilgilendiren hususlar Meclis'in gündemine gelecek." bilgisini verdi.

Bakan Tunç, şu anda Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi'nin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.''