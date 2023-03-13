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95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 7 dalda ödül alan film geceye damgasını vurdu!

Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenin ardından belirlendi. 95'inci Oscar Ödülleri sahiplerini bulurken "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği 95'inci Oscar Ödülleri'nde tam 7 dalda ödül alan film gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu. İşte 2023 Oscar Ödülünü kazananlar listesi ile gecenin enleri...

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  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 yılından beri film dünyasının en başarılı isimlerinin seçildiği Oscar Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli gecede 95'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vururken tam 7 dalda Oscar Ödülüne layık görüldü ve gecenin en çok ödül alan yapımı oldu. İşte 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    95.OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 95. Oscar töreninde ödüller sahiplerini buldu. 
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    HER ŞEY AYNI ANDA FİLMİ GECEYE DAMGASINI VURDU

    95'inci Oscar Ödülleri 12 Mart Pazar akşamı Los Angeles’taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstlendiği görkemli gecede Her Şey Her Yerde Aynı Anda En İyi Film ödülüne layık görülürken filmin yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert ise En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldular.
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    95'İNCİ OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

    En İyi Film: Her Şey Her Yerde Aynı Anda
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Yönetmen: Daniel Kwan and Daniel Scheinert – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser – Balina - Charlie
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Özgün Senaryo: Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Daniel Kwan ve Daniel Scheinert
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking – Sarah Polley (Miriam Toews'un aynı isimli romanından)
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Animasyon: Pinokyo – Guillermo del Toro
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Uluslararası Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (Almanya) – Yönetmen, Edward Berger.
  • 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

    En İyi Belgesel Film: Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller ve Shane Boris

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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