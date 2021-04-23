İngiltere'de bilgi sızdırma davası 0:00 / 0:00

Genel

Boris Johnson ve Sir James Dyson arasındaki mesajları sızdırmakla suçlanan Dominic Cumming's hakkında soruşturma başlatıldı.

AVRUPA SÜPER LİGİ GÖRÜŞMESİ

Independent gazetesinde yer alan habere göre, bilgi sızdırma suçlaması İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Manchester United genel başkan yardımcısı milyoner iş insanı Sir James Dyson'ın Birleşik Krallık Ofisi Downing Sokağı 10 Numara’da Avrupa Süper Ligi’yle ilişkili yaptığı görüşmeler sonrasında geldi.

VERGİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

İkilinin arasındaki vergi kurallarını değiştirmeyle ilgili geçen mesajda Johnson’un, Dyson’a ‘‘Bunu yarın düzelteceğim’’ ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı. Tüm bu iddialar yine Johnson’un hükûmet içinde kişisel cep telefonu kullanmasıyla ilişkili endişelerin ve eleştirilerin artışı esnasında geldi.

Guardian’ın haberine göre sızdırılan bilgiler arasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la olan yazışmalar ve e-postalar var. Yazışmalar başbakan dairesi tadilatı için karşılanan ve talep edilen bağışları içeriyor.

KISITLAMALARI DELEN ESKİ BAŞDANIŞMAN BİLGİLERİ SIZDIRDI

Johnson’un geçen kasım ayında görevden aldığı eski başdanışman Cummings İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında kısıtlamalara uymamış hastalanan eşi ve çocuğuyla birlikte Londra’dan 424 kilometre uzaklıkta ailesinin bulunduğu Durham’a gittiği ortaya çıkmıştı. İngiltere’de gazeteler bilgilerin sızdırılmasıyla ilişkili sorumlu tutulan eski başdanışmana komplo kurulma olasılığını da ifade ediyor.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Johnson bilgi sızdırmaya ilişkin üzüldüğünü ve hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Açıklamasında bunun hükûmeti baltalamak olduğunu belirtti.

TELEFON NUMARASINI DEĞİŞTİRME TAVSİYESİ

Kabine sekreteri Simon Case, Başbakan Boris Johnson’a telefon numarasını değiştirmesi için uyarıda bulundu.