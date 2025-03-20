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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlandı! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlandı!

        A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta Kaan Ayhan sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:46
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        A Milli Takım'da sakatlık!
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        UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşılaşan A Milli Takım'da bir sakatlık yaşandı.

        Milli takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, 20. dakikada sakatlık yaşadı. Kaan Ayhan, sakatlığı sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti.

        Kaan, daha sonra ise oyuna devam edemedi ve 25. dakikada oyundan çıktı.

        A Milli Takım'da Kaan Ayhan yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.

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