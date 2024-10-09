A Milli Takım'da Karadağ mesaisi!

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda bulunan 26 futbolcu da katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmana rondo çalışmalarıyla devam edildi; ardından taktik varyasyonlar üzerinde duruldu ve çift kaleli taktik oyun oynandı. Ay-yıldızlıların bu akşam yaptığı çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ural Aküzüm ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

A Milli Takım, Karadağ maçı için saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a gidecek.