Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Mustafa Erhan Hekimoğlu, İzlanda maçında yok! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Mustafa Erhan Hekimoğlu, İzlanda maçında yok!

        Ümit Milli Takım kampından A Milli Takım kampına gelen Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 23:40 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Erhan kadroya dahil edilmedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı İzlanda maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

        Beşiktaş forması giyen genç futbolcu, A Milli Takım'ın yaptığı son antrenmanda ağrılarının devam etmesi nedeniyle İzlanda maçının kadrosuna dahil edilmedi.

        TFF'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

        "Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giydikten sonra A Millî Takım'ın kampına gelen Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer aldı. Son kontrollerde Mustafa'nın ağrılarının devam ettiği görüldüğünden, oyuncu A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilmedi"

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti