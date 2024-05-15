A1 Capital'in kârı 1 milyar lirayı aştı

Güler Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren A1 Capital, 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre; bir önceki yıl 418,16 milyon TL dönem kârı açıklayan A1 Capital, 96,68 milyon TL vergi öderken, 2023 yılı tamamında dönem kârı 1 milyar 508 milyon TL sınırına yaklaştı. Bunun neticesinde 412 milyon TL vergi ödeyerek, 2023 yılını 1 milyar 96 milyon TL civarında net dönem kârı ile kapattı.

Son yayınlanan finansal tablolarla ilgili açıklamalarda bulunan A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Vergi Usul Kanunu hükümlerine uyarınca hazırlanan finansal tabloların yanında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru" kapsamında, 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar, TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Ülkemizde 2004 yılından sonra enflasyon muhasebesi uygulanmaması ve şirketimizin bu tarihten önceye dayanan geçmişi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar olan dönem için ilgili kalemlerde enflasyon farkı düzeltmeleri yapılarak, "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29)" hükümlerine göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımız ise 10.05.2024 tarihinde kamuya açıklanmıştır” dedi.