A101 5 Eylül aktüel ürün indirimi başladı! Benzinli motosiktlet satışta! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Haftanın merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101 5 Eylül aktüel ürünlerde dikey süpürge, kahve makinesi, katlanabilir bisiklet, kamp sandalyesi bulunuyor. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Bugünden itibaren dikey Süpürge 1.299 TL, Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL, Bluetooth Kulaklık 999 TL'den satışa çıktı. İşte A101 5 Eylül 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğu tamamı
A101 5 Eylül aktül ürünler kataloğu yayınlandı. A101 5 Eylül - 11 Eylül 2024 tarihleri arasında satışa sunulacak ürünlerin listesini açıkladı. Peki Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 5 EYLÜL 2024 KATALOĞU YAYINLANDI!
JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 25.999 TL
JVC 55" 4K Ultra HD Smart Tv 15.999 TL
Philips 55" 4K UHD Smart Tv 22.999 TL
Philips 50" 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL
JVC 32" HD Smart Led Tv 5.999 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 379 TL
Regal Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL
Arzum Dikey Süpürge 1.299 TL
OMIX X600 Cep Telefonu 4.999 TL
Lenovo K30 Bluetooth Speaker 379 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör 279 TL
Philips Bluetooth Kulaklık 999 TL
English Home Çift Kişilik Çok Amaçlı Örtü 479 TL
English Home Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 399 TL
English Home DGR 3001 Doğrayıcı 799 TL
English Home TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL
English Home TKM 5010 Çıkarılabilir Plaklı Tost Makinesi 1.399 TL
Singer Dikiş Makinesi 3.999 TL
Homend Streamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça 499 TL