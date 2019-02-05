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A101 7 Şubat 2019 aktüel ürünleri iki gün sonra A101 mağazalarında satışa çıkacak. İndirim takipçileri kampanyalı ürünlerden yararlanabilecek. 7 Şubatta A101'de FULL HD Smart Led TV 2,499,00 TL, Honor 7c cep telefonu 1.199,00 TL. Daha bir çok üründe indirimler var. İşte A101 7 Şubat 2019 Aktüel ürünler kataloğu...
FULL HD Smart LED Tv 2.499,00 TL
Elton FULL HD Smart uydu alıcılı led 1.399,00 TL
Honor 7c 1.199,00 TL
GoSmart kablosuz bluetooth hoparlör 39,95 TL
3 kapılı gardırop 279,95 TL
Çalışma masası 69,95 TL
4 raflı kitaplık 69,95 TL
8 raflı çok amaçlı dolap 209,95 TL
Metal masa lambası 39,95 TL
Karakter lisanslı ilkokul çantası 24,95 TL
Karakter lisanslı beslenme çantası 14,95 TL
Karakter lisanslı çanta 9,95 TL
Karakter lisanslı kalem çantası 5,95 TL
Lisanslı kırtasiye setleri 10,95 TL
Mistost tost makinesi 149,95 TL
Epilasyon seti 69,95 TL
Seramik tabanlı ütü 109,00 TL
Carbon dik süpürge 129,00 TL
Sinbo kablosuz su ısıtıcısı 59,95 TL
Saç kurutma makinesi 49,95 TL
Zigon sehpa 3'lü 109,95
Ahşap çiçekçilik 89,95 TL
Baskılı havlu 4,95 TL
Lüks pamuklu tek kişilik battaniye 27,95 TL
Lüks pamuklu çift kişilik battaniye 29,95 TL
Dertsiz masa örtüsü 14,95 TL
Manuel doğrayıcı 24,95 TL
Ahşap sunum tahtası 14,95 TL
Figürlü saklama kabı 5,95 TL
Kare tencere 3'lü 9,95 TL
Büyük makyaj organizeri 19,95 TL
Orkid platinum ultra gece hijyenik ped 13,95 TL
Omo toz deterjan çeşitleri 42,90 TL
Familia parfümlü tuvalet kağıdı 36,95 TL
Mentor erkek parfüm çeşitleri 13,95 TL
El kremi çeşitleri 6,95 TL
Erpiliç dondurulmuş piliç kasap köfte 12,95 TL
Sana tereyağlı lezzeti margarin 2,75 TL
Sek tereyağı 42,95 TL
Lipton adaçayı 20 adet 4,95 TL
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