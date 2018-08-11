Aalborg - FC Nordsjaelland düellosu

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Aalborg, 12 Ağustos 2018 Pazar günü FC Nordsjaelland takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 9 puanlı Aalborg 3. sırada bulunuyor, FC Nordsjaelland 5 puana sahip ve 8. sırada. Aalborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FC Nordsjaelland, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 624 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aalborg kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, FC Nordsjaelland sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Aalborg son hafta oynanan Brondby maçında 1-1 berabere kaldı.

FC Nordsjaelland ise FC Copenhagen karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Aalborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Aalborg, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

FC Nordsjaelland, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Nordsjaelland 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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