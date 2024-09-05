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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Aaron Taylor-Johnson ve Theo James Fuze filmi için İstanbul'da

        Aaron Taylor-Johnson ve Theo James Fuze filmi için İstanbul'da

        İngiliz aktörler Theo James ve Aaron Taylor-Johnson, Fuze filminin çekimleri için İstanbul'da görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 10:36 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:48
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        Film çekimleri için İstanbul'dalar...
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        Oyuncu kadrosunda İngiliz aktörler Aaron Taylor-Johnson ve Theo James’in yer aldığı gerilim/soygun filmi Fuze’un çekimlerine başlandı.

        Filmin oyuncuları Johnson ve James çekimler için İstanbul’a geldi.

        Kaptan Amerika: Kış Askeri ve Yenilmezler: Ultron Çağı filmlerinde canlandırdığı Pietro Maximoff karakteriyle bilinen Aaron Taylor-Johnson filmde başrolde.

        Divergent filmi, Guy Ritchie’nin The Gentlemen dizisi ve HBO dizileri White Lotus ve The Time Traveler’s Wife ile tanınan Theo James ise Johnson’ın karşısında yer alacak.

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        Yönetmenliğini David Mackenzie’nin üstlendiği, senaryosunu Ben Hopkins’in kaleme aldığı film Londra’daki bir inşaat alanında patlamamış bir İkinci Dünya Savaşı bombasının bulunmasıyla başlıyor.

        Bu keşif toplu bir tahliyeyi tetikliyor ve soygun için mükemmel bir kılıf sağlıyor.

        Fuze'un en erken 2025 yılında vizyona girmesi tahmin ediliyor.

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        #Theo James
        #David Mackenzie
        #Fuze
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