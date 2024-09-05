Aaron Taylor-Johnson ve Theo James Fuze filmi için İstanbul'da

Oyuncu kadrosunda İngiliz aktörler Aaron Taylor-Johnson ve Theo James’in yer aldığı gerilim/soygun filmi Fuze’un çekimlerine başlandı.

Filmin oyuncuları Johnson ve James çekimler için İstanbul’a geldi.

Kaptan Amerika: Kış Askeri ve Yenilmezler: Ultron Çağı filmlerinde canlandırdığı Pietro Maximoff karakteriyle bilinen Aaron Taylor-Johnson filmde başrolde.

Divergent filmi, Guy Ritchie’nin The Gentlemen dizisi ve HBO dizileri White Lotus ve The Time Traveler’s Wife ile tanınan Theo James ise Johnson’ın karşısında yer alacak.

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Yönetmenliğini David Mackenzie’nin üstlendiği, senaryosunu Ben Hopkins’in kaleme aldığı film Londra’daki bir inşaat alanında patlamamış bir İkinci Dünya Savaşı bombasının bulunmasıyla başlıyor.