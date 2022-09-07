AB'den Rus gazına tavan fiyat

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi. Rusya'nın aktif bir şekilde doğalgaz piyasasını manipüle ettiğini belirterek "Putin'in Ukrayna'daki korkunç savaşını finanse eden gelirleri azaltmalıyız" dedi.
Birlik içinde enerji alanında alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin de açıklamada bulunan von der Leyen "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz. Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz" dedi.
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