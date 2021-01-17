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HaberlerDünyaAB, İsrail'den yeni yerleşim inşaatı kararından geri dönmesini istedi
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AB İsrail'den yeni yerleşim inşaatı kararından geri dönmesini istedi

Avrupa Birliği (AB),İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etme kararından dönmesi çağrısında bulundu.

AB, İsrail'den yeni yerleşim inşaatı kararından geri dönmesini istedi
AA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün güneyindeki Givat Hamatos'ta 800 konut inşa kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı ve ihale sürecinin durdurulması istendi.

Yeni yerleşim inşaatlarının İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü baltaladığı ifade edilen açıklamada, AB'nin İsrail'e yerleşim faaliyetlerini sonlandırması için defalarca çağrı yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "AB, yerleşimlerin uluslararası hukuk açısından yasa dışı olduğu konusundaki katı duruşunu korumaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Orta Doğu barışı için kritik bir dönemden geçildiği ve bu tür faaliyetlerin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecindeki olumlu gelişmelerine de ters etki yapacağı belirtilen açıklamada, "İsrail hükümetine yerleşimlerle ilgili kararını geri çevirmesi ve İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlaması için gerekli güven inşasında liderlik göstermesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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