Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa AB Komisyonu İran'ın Türkiye ve Azerbaycan saldırılarını kınadı | Dış Haberler

        AB Komisyonu İran'ın Türkiye ve Azerbaycan saldırılarını kınadı

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, "İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da gerçekleşen ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 19:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Komisyonu İran'ın Türkiye ve Azerbaycan saldırılarını kınadı

        AB Dış İlişkiler Sözcüsü Al Anouni günlük basın toplantısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

        Al Anouni, "İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da gerçekleşen ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyoruz." dedi.

        Azerbaycan'da İHA'larla düzenlenen saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Al Anouni, "Bunlar İran tarafından daha da tırmandırılan bir duruma işaret ediyor ve savaşın Orta Doğu'nun ötesine yayılma olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

        El Anouni ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile temasa geçerek AB'nin Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.

        REKLAM

        NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

        İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

        İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Divan yolunda baklava alayı, Mimar Sinan'ın kendi adına yaptığı mescit

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nde Osmanlı'daki ramazan gelenekleri ile mimari detayları aktarmaya devam ediyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu