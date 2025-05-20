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        Haberler Dünya ABD, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin inceleme birimi kurma kararı aldı | Dış Haberler

        ABD, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin inceleme birimi kurma kararı aldı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2021 yılında ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecinde yaşananların araştırılması için özel inceleme birimi kurulmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:21 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:21
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        Afganistan'dan çekilme süreci için inceleme birimi kurulacak
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        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2021 yılında Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecindeki sorunların araştırılması için "özel inceleme birimi" kurma talimatı verdiğini açıkladı.

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, yazılı bir açıklama yaparak, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan olayları detaylı şekilde inceleyeceklerini belirtti.

        Hegseth, açıklamasında, "3,5 yıl önce (Eski ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin Afganistan'dan utanç verici bir şekilde çekilmesi, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda düzenlenen bir intihar saldırısında 13 ABD askerinin ve 170 sivilin ölümüne yol açtı. Başkan (Donald) Trump bu askeri çekilme sırasında yaşananlarla ilgili olarak hesap verebilirlik sözü verdi ve ben de bu sözü yerine getirmeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.

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        Hegseth, özellikle Afganistan'dan çekilme günü yaşanan olaylardaki tüm detayların ortaya çıkarılması için kendisinin Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve Kıdemli Danışmanı Sean Parnell'i, bakanlık bünyesinde bir "özel inceleme birimi" kurmak üzere görevlendirdiğini açıkladı.

        Söz konusu birimin Afganistan'dan çekilmeyle ilgili "tüm gerçekleri" ortaya çıkaracağını belirten Hegseth, bu gerçekleri Amerikan halkıyla paylaşacaklarını kaydetti.

        ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi

        Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, 31 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrılmıştı.

        Kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin tartışmalarda ABD kurumlarının koordinasyonsuzluğu ve hazırlıksızlığına işaret edilmişti.

        26 Ağustos 2021'de ABD askerlerinin yoğun bulunduğu Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapılarından birine bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırıda onlarca Afgan ve 13 ABD askeri ölmüştü.

        ABD ordusu ise 29 Ağustos 2021'de söz konusu havalimanına saldırı düzenleyeceği iddiasıyla bir araca hava saldırısı düzenlemişti. ABD ordusu ve yönetimi, saldırı hazırlığındaki bir DEAŞ aracını hedef aldığını, araçtaki ikincil patlamaların da araçtaki patlayıcılar olduğunu iddia etmişti.

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        Çok kısa bir süre sonra istihbaratın tamamen yanlış olduğu ve saldırıda 7 çocuğun yanı sıra 10 sivilin öldürüldüğü ortaya çıktı.

        ABD yönetimi de 31 Ağustos 2021'de geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı.

        Böylece ABD'nin en uzun savaşı, fiyasko bir çekilmeyle son buldu.

        ABD Başkanı Biden, 26 Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada, işgal boyunca toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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