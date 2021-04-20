Pentagon'dan Afganistan açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

ABD, Afganistan’a yeniden asker göndermeyecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Amerikan birliklerinin çekilmesinden sonra ABD’nin Afganistan’a yeniden terörle mücadele birliklerini gönderme durumunun söz konusu olmadığını söyledi

ABD, Afganistan’a yeniden asker göndermeyecek
Pentagon'dan Afganistan açıklaması
0:00 / 0:00
AA

Günlük basın toplantısında, ABD’nin çekilmesinden sonra Afganistan’da durum kötüleşirse bölgeye terörle mücadele birliklerinin sevk edilmesinin olası olup olmadığı sorusuna Kirby, “Kabil hükümetiyle terörle mücadele güçlerinin yeniden Afganistan'a sevk edilmesi ihtimaline ilişkin herhangi bir görüşmemiz yok. Afganistan’dan ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bölgede yeterli terörle mücadele kabiliyeti bulunduracağız.” yanıtını verdi.

AA'nın haberine göre; Afganistan’a yeniden asker gönderme planlarının olmadığının altını çizen Kirby, “Dünya çapında güçlü bir terörle mücadele kabiliyetimiz var. Dünyada vurmak durumunda kaldığımızda vuramayacağımız yer yok.” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’tan başlamak üzere ABD’nin Afganistan’daki tüm kuvvetlerinin 11 Eylül 2021’e kadar çekileceğini duyurmuştu.

ABD Senatosu, Biden’ın bu kararını değerlendirmek üzere yarın Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkrumay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ve CIA Direktör Yardımcısı David Cohen’in katılacağı kapalı bir toplantı düzenleyecek.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağa da değinen Kirby, "Genel olarak yığınak trendinin arttığını görüyoruz. Bu da bizim için kaygı vericidir." yorumunda bulundu.

Kirby, Moskova’nın Ukrayna sınırındaki yığınak konusunda niyetini açık etmesi gerektiğini ifade ederken, Rus ordusunun bu yığınağın Kırım’ın ilhak edildiği 2014’teki yığınaktan daha büyük bir boyuta ulaştığını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yenilenebilir enerji teknolojilerinde Çin'in gerisinde kaldıklarını açıkladı
DÜNYAABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin itirafı
Gürcistan'da iktidar ve muhalefet, siyasi krizi sonlandıran anlaşmayı imzaladı
DÜNYAGürcistan'da siyasi krizi sonlandıran anlaşma
AB'den Doğu Kudüs dahil tüm Filistin'de yapılacak seçimlere destek mesajı
DÜNYAAB'den Doğu Kudüs dahil Filistin'deki seçimlere ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu: Bulgaristan müstafi başbakanı Boyko Borisov... - Haberler
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan müstafi ...
Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının düştüğü Portekiz'de son 24 saatte sadece 1 kişi öldü
DÜNYAPortekiz'de son 24 saatte sadece 1 kişi Kovid-19'dan ...
Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
DÜNYAPutin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne ...
İtalya'da işletme sahipleri, otoyolu kapatarak Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
DÜNYAİtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı tepkiler ...
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri oldu
DÜNYAWMO: 2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri ...
SON DAKİKA! İngiltere koronavirüsü yendi! - Haberler
DÜNYAİngiltere Kovid-19'da mutlu sona doğru
Haberler... Koronavirüs pozitif ceset kıyıya vurdu! Ada ülkesi kapandı!
DÜNYAKıyıya Kovid-19 pozitif bir ceset vurdu, tüm ada ...