ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

The Hindu'nun haberine göre, Hindistan'a dört günlük bir ziyarette bulunan JD Vance, Başbakan Modi ile iki ülke ilişkilerine dair bir görüşme yaptı.

Vance, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve Modi'nin ortak çabası 21. yüzyılı, insanlık tarihinin en iyi yüzyılı yapacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin Hindistan pazarına daha fazla erişim istediğini ve bunun her iki taraf için de bir kazan kazan ortaklığı olacağını vurgulayan Vance, Modi'nin Hindistan'ın gelecekteki refahı ve güvenliği için derinlemesine çalışan ciddi bir lider olduğunu kaydetti.

Vance, savunma sektörünün ABD için en önemli alan olmasına rağmen barış istediklerine işaret ederek, yapay zeka ve teknoloji alanında her iki tarafında işbirliğine gidebileceğini aktardı.

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Hindistan ABD'den daha fazla mühimmat almalı

Hint-Pasifik bölgesinin güvenli olması gerektiğini kaydeden Vance, Hindistan'ın ABD'den daha fazla mühimmat alması gerektiğini ifade etti.

Vance, Hindistan ile daha fazla işbirliği yapmak istediklerini de sözlerine ekleyerek "Enerji bağları da önemli. ABD geniş doğal kaynaklara sahip. Hindistan bu avantajları düşük maliyetlerle elde edebilir." değerlendirmesinde bulundu.