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ABD Başkanı Donald Trump: Başkan olduğum için çok şanslılar

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika' da koronavirüsün (Covid-19) büyük bir problem haline geldiğini, güney sınırının çok sıkı denetim altına olduğunu ve duvarın hızla inşa edildiğini ifade etti.

Donald Trump
DHA / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika'da koronavirüsün büyük bir problem haline geldiğini ve Meksika ile ABD arasında duvarın hızla inşa edildiğini belirterek, "Meksika ne yazık ki çok büyük bir koronavirüs sorunu yaşıyor ve şimdi Kaliforniya, anlayın bunu, insanların güney sınırından gelmesi istenmiyor. Bu bir klasik. Başkan olduğum için çok şanslılar. Sınır çok sıkı ve duvar hızla inşa ediliyor" dedi.

TRUMP ELEŞTİRİLMİŞTİ

Trump, 2019 yılında yaptığı açıklamasında, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunmuştu.

Bu açıklaması ile göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, bu konuda bir adım daha ileri giderek bütçeyi kontrol eden Kongreyi devre dışı bırakıp Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ulusal acil durum' ilan etmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasına onay vermişti.

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