ABD Başkanı George Washington'ı öldüren hastalık! Strep A'da son durum ne?

Halk arasında "beta" olarak bilinen Strep A bakterisi, hasta etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık'ta meydana gelen çocuk ölümleriyle kendini hatırlatan Strep A, ardından Avrupa ve ABD'de de hastalıklara yol açmıştı. Türkiye'de de görülen Strep A'nın yol açtığı enfeksiyon kısmen hafif seyretse de bazılarında ateş, boğaz ağrısı, döküntüyle seyrediyor ve kızıl hastalığına yol açıyor. Öte yandan Strep A tedavi edilmediğinde ya da tedaviye geç kalındığında ölümcül olabiliyor. Strep A'nın tedavisine erken dönemde başlamak, hastalığın ağır bir şekilde ilerlemesini engelliyor. Önerilen antibiyotik tedavisiyle de tamamen iyileşme sağlanıyor.

STREP A HÂLÂ GÖRÜLÜYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "İçinde bulunduğumuz yaz döneminde de Strep A görülüyor. Okullar kapanana kadar okullarda sıkça rastlanıyordu. Strep A salgın yapabiliyor, çocuklar okulda hastalığı kapıyor ve eve getiriyor. Kardeşlerini, anne ve babasını hasta yapabiliyor. Çalışan anne ve baba da işyerlerine hastalığı taşıyor. Ancak artık antibiyotik tedavisi olduğu için ve hemen tedaviye başlanabildiği için salgına dönüşmesi engellenmiş oluyor" diye konuştu.

HER YIL 500 BİN KİŞİ STREP A NEDENİYLE ÖLÜYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, her yıl 500 bin kişinin Strep A nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Dr. Seçkin, "Bu kişilerin Strep A'nın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bunlardan biri romatizmal kalp hastalıklarıdır. Dünyada 20 milyondan fazla insan, kalbi Strep A nedeniyle hasar gördüğü için kronik kalp hastasına dönüşüyor ve buna bağlı olarak da hayatını kaybediyor" dedi.

Strep A'nın yol açtığı hastalık tedavi edilmediğinde kişide böbrek iltihabı (nefrit) ve kalıcı böbrek bozukluklarının da meydana gelebildiğini aktaran Dr. Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Hastalarda kalıcı böbrek bozuklukları meydana geldiğinde de bir müddet sonra diyaliz, böbrek nakli gibi zor süreçler gerekebiliyor ve burada da maalesef ölüm riskleri var.

'EVDE İSTİRAHAT EDEYİM, GEÇER' FİKRİ YANLIŞ!

Bir tarafta da hiç tedavi edilmemiş vakalar var. Bu durum septik şok (bakterilerin kana karışması) dediğimiz tabloyu meydana getirebiliyor. Bu nedenle 'Evde 3-5 gün istirahat edeyim ve geçmezse hastaneye gideyim' bakış açısı yanlış; çünkü burada yapılan bir ihmalkarlık bakterinin kana, omuriliğe ve beyine karışmasına yol açabiliyor ve o saatten sonra antibiyotik verilse bile hastada çoklu organ yetmezliği gelişmiş olabiliyor. İngiltere'de Fransa'da ABD'de gördüğümüz ölümlü vakaların çoğunda tedaviye geç kalındığını biliyoruz."

ABD'NİN İLK BAŞKANI GEORGE WASHINGTON STREP A NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Strep A'nın penisilin bulunmadan önce Avrupa'da ve ABD'de çok büyük salgınlara yol açtığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Öyle ki ABD'nin ilk başkanı George Washington Strep A nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastalık kolayca bulaştığından ve o dönemlerde penisilin olmadığından aşırı derecede ölümlere sebep olmuştur" dedi.

"TEDAVİ SÜRESİ 10 GÜN OLMALI"

Hastalığın ana belirtileri arasında ani başlayan ateş, boğaz ağrısı, ağızda kötü koku, boyun lenf bezlerinde büyüme, eklemlerde şişlik, vücutta yaygın döküntü ve kızarıklık da görülebiliyor. Bazen çocuklarda tikler meydana gelebiliyor.

Dr. Seçkin, boğaz testi yapıldıktan sonra ve Strep A tanısı konulduktan sonra hemen antibiyotik tedavisine başlandığını belirterek, "Tedavi süresi mutlaka 10 gün olmalıdır. Bazen anne babalar, çocuğun iyileştiğini düşünerek ilaç dozunu değiştirebiliyor veya ilacı kesebiliyor. Aile bunları yaptığında Strep A orada kalıyor ve çocuk bir hafta sonra aynı şikayetlerle geliyor çünkü bakteriyi vücuttan atamıyor. Mutlaka doktorun söylediği süre boyunca ilaçlarını kullanmalı" önerisinde bulundu.