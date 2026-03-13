Canlı
        ABD Başkanı Trump: İran teslim olmak üzere

        ABD Başkanı Trump, G7 liderleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıda, İran'ın "teslim olmak üzere" olduğunu söyledi.

        Giriş: 13.03.2026 - 12:42
        Trump: İran teslim olmak üzere

        Axios'un haberine göre Trump, "Hepimizi tehdit eden bir kanseri ortadan kaldırdım" derken, "Epic Fury" operasyonunun sonuçlarıyla övündü.

        Trump'ın görüşmede, kimsenin İran liderinin kim olduğunu bilmediğini, bu nedenle teslim olacağını ilan edecek kimsenin olmadığını söylediği öne sürüldü.

        Trump kamuoyuna İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaşadığını ama yaralı olduğunu açıklamıştı.

