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        Haberler Dünya ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak | Dış Haberler

        ABD, Güney Afrika'da beyaz azınlık için mülteci başvuru merkezi açacak

        ABD, Güney Afrika'daki beyaz azınlık grubunun üyelerine mülteci statüsü vermeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:02 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:02
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        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
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        ABD yönetiminin, Güney Afrika'daki beyaz azınlık grubunun üyelerine mülteci statüsü verilmesi planı kapsamında, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da mülteci başvuru merkezi kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

        The New York Times gazetesinin ulaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump, "Güney Afrika Misyonu" adını verdiği program kapsamında, ABD'ye yerleşme talebinde bulunan beyaz Afrikaner halkına mensup 8 bin 200 civarında kişinin başvurularının değerlendirilmesi için çok sayıda ekip görevlendirdi.

        Buna göre, programın ilk aşaması kapsamında, ABD'nin Pretorya Büyükelçiliğinde geçici mülteci başvuru merkezi kurulması planlanıyor. Bu aşamada, beyaz çiftçilerden gelen başvuru taleplerine odaklanılması planlanıyor.

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        ABD'nin Güney Afrika'da beyazlara zulüm iddiası ve yaptırımları

        ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

        Beyaz toplumun büyük bölümünü yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

        Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararına gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

        Trump ayrıca, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

        Trump'ı ülkesinde ve dünyada "beyaz üstünlükçü harekete" öncülük etmekle itham eden Rasool, ülkesine döndüğünde yaptığı ilk açıklamada, ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilmesinin kendisi için "onur rozeti" olduğunu söylemişti.

        ABD'nin Pretorya Büyükelçiliğinden geçen hafta yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Güney Afrika'daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında, ABD'de mülteci statüsüyle ilgilenen 67 binden fazla kişinin isminin alındığını duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir

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