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ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte başlangıçta düşünülenden biraz daha hızlı büyüyerek, devasa mali teşvikler ve aşılama hızı sonrası harcamaları artırmasıyla gayri safi yurtiçi hasıla seviyesini salgın öncesi zirvesinin üzerine çıkardı.

Ticaret Bakanlığı Perşembe günü Nisan-Haziran dönemi 2. çeyrek GSYİH büyümesi tahmininde gayri safi yurtiçi hasılanın yıllık yüzde 6,6 oranında arttığını açıkladı. Böylelikle, önceki yüzde 6.5'lik büyüme yukarı yönlü revize edildi ancak bu oran yine de piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Piyasa anketinde ekonomistler, ikinci çeyrek GSYİH büyümesinin yüzde 6.7 olmasını bekliyordu.

ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları, hava yolu seyahatleri, otel konaklama, dışarıda yemek yeme ve eğlence gibi hizmetlere olan talep aşılamanın artmasına paralel olarak hızla yükseldi.

Ancak, yeni delta varyantı nedeniyle covid-19 vaka sayısının artmasıyla üçüncü çeyreğin başlarında momentumda yavaşlama görünüyor.

Tedarik zincirindeki kalıcı darboğazlar da motorlu taşıtlar ve bazı ev aletleri gibi mal kıtlığına neden olarak perakende satışları olumsuz etkiliyor. Kredi kartı verileri, uçak bileti, gemi seyahati, otel ve motel gibi hizmetlere yapılan harcamaların yavaşladığına işaret ediyor.