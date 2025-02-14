ABD'de bir kadın metroda doğum yaptı

ABD'nin New York eyaleti Manhattan metrosunda çarşamba günü bir kadın doğum yaptı. 25 yaşındaki kadın, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Doğum, 34. Cadde-Herald Meydanı istasyonunda duran ve güneye giden W treninde saat 11:30 sularında gerçekleşti.

34. Cadde'de küçük bir mucize olarak nitelendirilen doğumun videosunu çeken Bryanna Brown, "Kesinlikle bir mucize. Pek çok şey ters gidebilirdi ve Tanrı'ya şükürler olsun ki ters gitmedi" dedi.

BEBEĞİN GÖBEK BAĞINI YOLCULAR KESTİ

Genç kadın doğum sancıları başlayıp, yere düşünce yardım etmek için koşuşturan birkaç kişiyi fark ettiğini söyleyen Brown, "Kulaklığımı takmış işime bakıyordum. 34. Caddeye girerken, önce 'yardım edin' sözlerini ve sonra da bebeğin ağlamaya seslerini duydum" dedi.

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Doğum yapan kadına yardım etmek isteyen bazı yolcular treni durdurmak için kondüktöre koştu ve acil servis olan 911'i aradı. Bir başkası bebeğin göbek bağını kesti.

ANNENİN DE BEBEĞİN DE DURUMLARI İYİ

NYC Transit Başkanı Demetrius Crichlow yaptığı açıklamada, hem anne hem de bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Crichlow, "Bu, New Yorkluların birbirlerine yardım etmek için bir araya gelmelerinin bir başka örneğidir. Özenli transit çalışanları ve diğer müdahale ekiplerinin yardımıyla, metro topluluğunun ve bu şehrin en iyisini yansıtmaktadır” dedi.