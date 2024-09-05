ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!

Biden, bu saldırının silah satışında detaylı güvenlik kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, Kongre'ye "silah satışıyla ilgili yasal düzenleme" çağrısında bulundu.

Saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gerektiğini kaydeden Biden, bu tür silahlı saldırıların azalması için silah satışlarının düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.