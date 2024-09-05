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        Haberler Dünya ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu! | Dış Haberler

        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!

        ABD'nin Georgia eyaletinde dün bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda iki öğrenci, iki öğretmen hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı. Saldırganın 14 yaşındaki bir öğrenci olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.09.2024 - 07:27 Güncelleme: 05.09.2024 - 07:27
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        ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın kimliği de belli oldu.

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        Saldırıya ilişkin açıklama yapan Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) Direktörü Chris Hosey, iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki erkek öğrenci Colt Gray olduğunu duyurdu.

        Şüphelinin gözaltında olduğu bildirildi.

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        ABD medyasında yer alan haberlerde okulun bugün bir tehdit telefonu aldığı ve telefonda bugün beş ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği ve Apalachee okulunun bunların ilki olacağı söylendiği duyuruldu.

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        Güvenlik güçleri, tehdit telefonunun kaynağına ilişkin incelemeleri sürdürüyor. Saldırı sonrasında okulun yer aldığı Barrow County’deki tüm okullarda yüksek güvenlik önlemleri alındı.

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        NE OLMUŞTU?

        Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

        Bunun üzerine okula giden eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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        Georgia Soruşturma Bürosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

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        BIDEN'DAN "SİLAH SATIŞINDA GÜVENLİK KONTROLÜ" ÇAĞRISI

        Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.

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        Biden, bu saldırının silah satışında detaylı güvenlik kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, Kongre'ye "silah satışıyla ilgili yasal düzenleme" çağrısında bulundu.

        Saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gerektiğini kaydeden Biden, bu tür silahlı saldırıların azalması için silah satışlarının düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #silahlı saldırı
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