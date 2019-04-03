ABD’de ödeme sistemleri sağlayıcısı NCBP şirketinin 139 müşterisine, tüketicilerinin kredi kartı bilgilerini çalan kötü amaçlı bir yazılım bulaşması büyük bir krize neden oldu.
Müşterilerin önemli bir çoğunluğunun kafe ve restoranlar gibi günlük hayatta tüketimin fazla olduğu mekanlar olmasının birçok tüketiciyi zor durumda bıraktığını belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs, kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmasız olan finans şirketlerinin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.
KART BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER
ABD genelindeki perakendecilerin ödeme sistemleri için hizmet aldıkları NCBP şirketine yönelik siber saldırının tam olarak 21 gün sürdüğünü belirten Bitdefender Antivirüs, siber suçluların, tüketicilerin adları ve soyadları, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve CVV güvenlik kodu bilgilerini çaldıklarını açıkladı.
Tüketicilerin korunmak adına hiçbir önlem alamadıkları bu gibi durumlarda POS cihazı sağlayan şirketlerin güvenli hizmet verip veremediğinin bilinememesi de, öngörülemeyen problemlere yol açıyor.
BİR KAHVE İLE BİNLERCE BİLGİ ÇALINDI
NCBP şirketi, durumun farkına vardıktan sonra müşterilerini hemen bilgilendirse de, 21 gün boyunca kahve içmek ya da yemek yemek için alışveriş yapan tüketicilerden hangilerinin zarar gördüğünü belirlemek pek mümkün gözükmüyor.
Tüketicilerin durumdan habersiz kaldığını belirten güvenlik uzmanları, POS cihazı sağlayan şirketin listesinden zarar gören mekanların incelemesini, hesapların dikkatlice kontrol edilmesini ve bankalara durum hakkında bilgi verilmesi gerektiğini, bilgilerinin çalındığından şüphelenen tüketicilerin acil olarak kartlarını iptal etmesi gerektiğini önerdi.
Uzmanlar, banka hesabı için kullanılan e-posta ve şifre kombinasyonunun kullanıldığı internet hesaplarının güncellenmesinin de olası bilgi sızıntılarına karşı ek bir önlem olarak alınabileceğini ifade etti.
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