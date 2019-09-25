Türkiye lehine lobicilik faaliyetleri yapmakla suçlanan ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in ortağı Bijan Kian yargılandığı davada beraat etti.

ABD Bölge Savcısı Anthony Trenga, Bijan Kian aleyhindeki delillerin yetersiz olduğuna hükmetti. Daha önce mahkeme jürisi Kian'ı suçlu bulmuştu. Trenga, savcılığın temyiz talebinde bulunması durumunda Kian'ın yeniden hakim karşısına çıkabileceğini belirtti.

Associated Press'in haberine göre, yargılamayı Türk yetkililer de eleştirdi. Duruşma öncesinde AP'ye demeç veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözcüsü "ABD'ye karşı komplo kurduğumuz fikri akılalmaz" açıklamasında bulundfu.

ABD'de savcılık, Kian ve Flynn'in 'FETÖ elebaşı Gülen'in itibarsızlaştırılması ile ilgili olarak Türkiye'nin emriyle çalıştığını' iddia etmiş ve bu nedenle bu isimlere dava açılmıştı.

Kian suçlamalardan beraat ederken, Flynn yargılanmasına devam ediliyor.

Flynn'in 8 Kasım 2016'da FETÖ elebaşı Gülen aleyhine yazdığı bir köşe yazısı yayınlanmış ancak Flynn bu yazıyı Türk hükümetinden gelen talimatla yazdığını reddettmişti.